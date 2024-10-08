Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da adliyenin yanındaki hukuk bürosuna silahlı saldırı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Şüpheli E.Ş, 5 Ekim'de yaşanan olayın ardından Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatının 3'te 2'si AB ülkelerine yapıldı
        Türkiye'nin 9 aylık otomotiv ihracatının 3'te 2'si AB ülkelerine yapıldı
        Bursa'da "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 9 tutuklama
        Bursa'da "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 9 tutuklama
        Arkadaş cinayeti sanığı: Define için kazdığı çukurun yanına götürüp, öldürm...
        Arkadaş cinayeti sanığı: Define için kazdığı çukurun yanına götürüp, öldürm...
        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası ilk maçında Keravnos'u ağırlayacak
        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası ilk maçında Keravnos'u ağırlayacak
        Bursa'da kimliksiz yabancı uyruklulara yer temin edip çalıştıran 2 kişiye g...
        Bursa'da kimliksiz yabancı uyruklulara yer temin edip çalıştıran 2 kişiye g...
        Bursa'da düzenlenen operasyonda 22 yabancı uyruklu ile 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da düzenlenen operasyonda 22 yabancı uyruklu ile 2 zanlı yakalandı