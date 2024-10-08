Bursa'da hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da adliyenin yanındaki hukuk bürosuna silahlı saldırı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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