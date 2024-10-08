Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları başladı

Bursa 21. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 16. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı (BURTARIM 2024) kapılarını açtı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğiyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarların açılışı yapıldı.

Açılışa katılan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından, stantları gezerek firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Ulusal ve uluslararası 200'den fazla firmayı bir araya getiren fuarlarda, tarımsal mekanizasyon, sulama teknolojileri, sera sistemleri, hayvancılık ekipmanları ve organik tarım gibi geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor.

200 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuarlara, başta Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Irak, Kazakistan, Romanya, Fransa, Bulgaristan, Türkmenistan, Mısır, Sudan ve Cezayir olmak üzere birçok ülkeden profesyonel ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Uluslararası işbirliklerinin kurulması beklenen iki fuar, 12 Ekim Cumartesi günü sona erecek. - "Fuarın Türk tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılışın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa Tarım Fuarı'nın 21 yıldır aralıksız devam eden sektörün en önemli fuarlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerin ilk saatlerden itibaren fuara büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Ersözlü, "Fuar, Marmara Havzası'nın çok kuvvetli olması nedeniyle çok önemsenir bir hale geldi. Son güne kadar yoğun bir şekilde Türk tarım sektörünün ticaretine ve ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Fuarın ilk saatlerden itibaren önemli bağlantılar yapıldığını duyduk, bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu. Ersözlü, tarımsal mekanizasyon ağırlıklı ilaçlama, gübreleme, hasat makinaları, fide, fidan, tohumculuk ve hayvancılık ekipmanları, traktörler, biçerdöverler ve iş makinelerinin fuarda yerini aldığını bildirdi.

Traktörlerde, 250 bin liradan 24 milyon liraya kadar geniş bir yelpazede ürünlerin tanıtıldığını anlatan Ersözlü, şunları kaydetti: "Her keseye ve bütçeye uygun makineler, malzemeler, ekipmanlar, traktörler fuarda sergileniyor. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda 30 ülkeden ziyaretçilerimiz var. İlk saatlerden itibaren gelmeye başladılar. Afrika'dan, Asya Pasifik ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Körfez ülkelerinden ziyaretçilerimiz var. Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle de Doğu Avrupa tarafından önemli alıcılar olduğunu görüyoruz. Eğer bu şekilde giderse güzel bir fuara hep birlikte ev sahipliği yapmış olacağız. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da herkesin yüzünü güldüren bir fuar olarak kapatırız."