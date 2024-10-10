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        Bursa'da kaybolan 68 yaşındaki kişi bir haftadır aranıyor

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:07
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        Bursa'da kaybolan 68 yaşındaki kişi bir haftadır aranıyor
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        İlçeye bağlı kırsal Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu hakkında kayıp ihbarı yapılmasının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kaybolduğu gün mahalledeki bakkal dükkanından çıkarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Eroğlu'nu arama çalışmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) tarafından 13 ekipte 54 kişi katılıyor.

        Ovaesemen ve çevresindeki yerleşim birimlerinde, gölet ile akarsularda devam eden çalışmalarda 2 dron ve 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

        Ekiplerin şu ana kadar Eroğlu'na ait herhangi bir ize ulaşamadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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