Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
Bursaspor Basketbol: Brown 3, Michineau 20, Grantham 11, Sharma, Sarper David Mutaf 23, Pipes 4, Ömer Utku Al 3, Vladimir 12, Berkay Candan 2
Anadolu Efes: Bryant 12, Thompson 4, Poirier 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 12, Beaubois 9, Rıdvan Öncel 4, Smits 5, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 21, Burak Can Yıldızlı, Willis 4
1. Periyot: 8-29
Devre: 35-58
3. Periyot: 58-79
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.