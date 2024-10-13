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        2024 Mudanya Triatlonu sona erdi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "2024 Mudanya Triatlonu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:54
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        2024 Mudanya Triatlonu sona erdi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "2024 Mudanya Triatlonu" yapıldı.

        Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mudanya Belediyesinin işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, 13 ile 70 yaş arası 485 triatlet, 17 ayrı yaş kategorisinde yarıştı. İki gün süren etkinliğin sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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