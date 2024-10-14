Bursa Devlet Tiyatrosu "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak

Oyun ayrıca 16, 17 ve 19 Ekim'de saat 20.00'de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

Çağrı Dulun, Erdem Erdoğan, Kerim Çağrı Zora, Cansu Yılmaz ve Kübra Tüzgün'ün rol aldığı oyunda, Kral VI. Henry'nin tahttan indirilmesi, Richard'ın kardeşi Clarence'ın öldürülmesi ve Richard'ın taht için her türlü engeli ortadan kaldırma çabası anlatılıyor.

Shakespeare'in yazdığı ve Özdemir Nutku'nun çevirdiği, "Richard Güller Savaşı" adlı oyunun yönetmenliğini Ali Barışık, dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini Duygu Ergüven, ışık tasarımını Çağlar Aytaç, müzik direktörlüğünü Erşah Gülerbaşlı ve koreografisini Tuğçe Tuna üstleniyor.

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