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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak

        Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:32
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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak
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        Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.

        Shakespeare'in yazdığı ve Özdemir Nutku'nun çevirdiği, "Richard Güller Savaşı" adlı oyunun yönetmenliğini Ali Barışık, dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini Duygu Ergüven, ışık tasarımını Çağlar Aytaç, müzik direktörlüğünü Erşah Gülerbaşlı ve koreografisini Tuğçe Tuna üstleniyor.

        Çağrı Dulun, Erdem Erdoğan, Kerim Çağrı Zora, Cansu Yılmaz ve Kübra Tüzgün'ün rol aldığı oyunda, Kral VI. Henry'nin tahttan indirilmesi, Richard'ın kardeşi Clarence'ın öldürülmesi ve Richard'ın taht için her türlü engeli ortadan kaldırma çabası anlatılıyor.

        Oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde, 15 Ekim Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Oyun ayrıca 16, 17 ve 19 Ekim'de saat 20.00'de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

        Galeri
        Galeri

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