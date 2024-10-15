Bursa'da sokakta havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Yunuseli Mahallesi'nde yaşı 18'den küçük bir şüphelinin sokakta havaya ateş ederek koştuğu, sokakta oyun oynayan çocukların da çıkan silah sesi üzerine kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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