Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara sarımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir adreste sigara imal edildiğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçti.
Ekipler, baskın yaptıkları bir adreste 5 otomatik tütün sarma makinesi, 133 kilogram kıyılmış tütün, 127 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler C.T. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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