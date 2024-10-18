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        Bursa Devlet Tiyatrosu, "Mai ve Siyah" oyununu Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sahneleyecek

        Bursa Devlet Tiyatrosu, Halid Ziya Uşaklıgil'in yazdığı, Ceren Olpak'ın uyarladığı ve Ece Okay'ın yönettiği "Mai ve Siyah" oyunu ile "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ve " 20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" kapsamında yarın Diyarbakır'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:05
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        Bursa Devlet Tiyatrosu, "Mai ve Siyah" oyununu Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sahneleyecek
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        Bursa Devlet Tiyatrosu, Halid Ziya Uşaklıgil'in yazdığı, Ceren Olpak'ın uyarladığı ve Ece Okay'ın yönettiği “Mai ve Siyah” oyunu ile “Diyarbakır Kültür Yolu Festivali” ve “ 20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali” kapsamında yarın Diyarbakır'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, romantizmin modernizmle tanıştığı bir dönemi yansıtan derin bir yapıt olan oyun, yarın saat 20.00’de Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Oyunda, gerçek hayat ile hayal arasındaki çatışmayı yaşayan Ahmet Cemil'in içsel yolculuğu, hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatlarını derinden etkiliyor. Ahmet Cemil, hayallerinin peşinde koşarken karşılaştığı acı gerçeklerle yüzleşiyor. Tiyatroseverleri unutulmaz bir deneyime davet eden "Mai ve Siyah", ahlaki tercihler, içsel çatışmalar ve varoluş mücadelesini sahneye taşıyarak izleyicilere düşündürücü bir yolculuk sunuyor.

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