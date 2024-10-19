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        Ağır çanta taşıyan öğrencilerde sırt ve bel ağrısı riski artıyor

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, okulların açılmasıyla özellikle ilkokul ve ortaokula giden çocuklarda sırt ve bel ağrısı şikayetlerinin arttığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:31
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        Ağır çanta taşıyan öğrencilerde sırt ve bel ağrısı riski artıyor
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        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, okulların açılmasıyla özellikle ilkokul ve ortaokula giden çocuklarda sırt ve bel ağrısı şikayetlerinin arttığını söyledi.

        Nar, AA muhabirine, öğrencilerin yanlarında götürdükleri ödevleri, beslenme çantası ve suluk gibi malzemelerle çantanın hacminin ve içeriğinin arttığını, bu nedenle çocukların sırtlarına yük bindiğini anlattı.

        Buna bağlı olarak çocuklarda kamburluk, sırt ve bel ağrılarının başladığını belirten Nar, "Özellikle sırt ve bel ağrılarıyla ilgili şikayetler eylül, ekim aylarında çok daha fazla görülmekte. Özellikle bu ağrılar ilkokul birinci ve ikinci sınıfta oluyor." dedi.

        Nar, öncelikle çanta seçiminin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, çantaların kol desteklerinin omuza iyice oturması gerektiğini dile getirdi.

        Vücudun ön tarafına gelen, kollukları birbirine bağlayan kemeri bulunan çantaların tercih edilebileceğini kaydeden Nar, "O kemerler iliklendiğinde çantanın yükünü göğse sabitler, böylece yükün dağılımı eşit olur. Diğer türlü çantanın yükü arkaya doğru taşar. Normal şartlarda çantanın kamburumuzun çıkma yerine gelmesi gerekiyor. Maalesef özellikle gençler çantaların kol askılarını olabildiğince uzatıyor ve çantayı belinin altında taşıyor. Mecburen de yolda yürürken öne doğru daha çok eğilme gereği duyuyorlar. Bu durum kamburluğa, sırt ve bel ağrısına yol açıyor." diye konuştu.

        - "Çantanın ağırlığı 8 kilogramı geçmemeli"

        Opr. Dr. Nar, çantanın mümkün olduğunca hafif olması gerektiğine işaret ederek, bazı okullarda çocukların yükünü hafifletmek için fasikül sistemine geçildiğini belirtti.

        Mayıs, haziran aylarında işlenecek konular tek kitapta eylül ayından itibaren taşındığını anlatan Nar, "Bu kitapların fasikül haline getirilmesi veya bölünerek kullanılması çocuklar için çok daha faydalı olabilir. Bunu yapan okullar var. Okul çantalarının ideal ağırlığı 5 kilogram olmalı, 8 kilogramı geçmemeli. Maalesef bazen elinize aldığınızda 10 kilogram gelen çantalar oluyor. Ortaokula giden çocukların dersleri çok daha fazla oluyor. O nedenle kitaplar fasiküllere ayrılabilir." değerlendirmesini yaptı.

        Nar, sırt ve bel ağrısı için esneme hareketlerini önerdiklerini bildirdi.

        Öğrenciler tahta ya da bilgisayar gibi sabit noktaya uzun süre baktıklarında boyun ve sırt kaslarının gerilebildiğini aktaran Nar, bunun için de saat başı bazı egzersiz hareketleri yaparak hareketli konuma geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

        - "Büyüme ağrısıyla karıştırılabiliyor"

        Ağır yük taşımanın bacak ağrılarına, yürüyüş bozukluklarına yol açabileceğine dikkati çeken Nar, şöyle devam etti:

        "Normal şartlarda insanların ağırlık merkezi içimizden geçen bir orta nokta gibi düşünün. Göbek deliğimizin daha arkalarından geçer ve ortaya düşer. Adımlarımız bizim ağırlık merkezimizi sürekli ortalar ama sırt çantası ve özellikle ağır bir sırt çantası kullandığınızda vücut ağırlık merkezinin yeri değişir. Çantayı doğru taşıma şekli, yükü bizim ağırlık merkezimize yakınlaştırmak. Yani bir yükü vücudun ağırlık merkezinize ne kadar yakın taşırsanız o kadar rahat taşırsınız. O nedenle çantaları vücut ağırlık merkezine doğru yaklaştırmak gerekiyor. Yanlış kullanılan çantalarda ağırlık merkezinden olan uzaklık arttıkça bu yere basış şeklinizi değiştiriyor. Ayağınızda bir düz taban veya başka bir ayak sorununuz varsa bu sefer ayak, ayak bileği, baldır, diz, kalça, bel ağrısı yapabiliyor."

        Nar, bu tür ağrı şikayetleriyle kendilerine gelen hasta sayısında artış olduğunu dile getirdi.

        Ailelerin, bu ağrıları çocuklardaki büyüme ağrısıyla karıştırabildiğini söyleyen Nar, "Büyüme ağrıları genelde sırt ve bel bölgesinde olmuyor. Büyüme ağrıları daha çok eklemlerin etrafında olan kasların ve kemiklerin büyüme bölgelerinde olan ağrılardır." dedi.

        Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Nar, "Öncelikle doğru çanta alınmalı. Çanta doğru takılmalı. Çantanın içeriği ağırlık anlamında ayarlanmalı. Çocuklarımız mutlaka spora veya sportif hareketlere teşvik edilmeli. Derslerde tahta, bilgisayar, akıllı tahtaya bakma gibi sabit durulan durumlarda özellikle ağrısı olan çocuklar teneffüslerde esneme hareketleri, boyun hareketleri, basit hareketler yaparak ağrılarını azaltabilir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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