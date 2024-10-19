AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Muhtarlar Günü'nü kutladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Gürkan mesajında, 160 yıl önce 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile kurulan muhtarlık müessesi ve muhtarlarının, mahalle ve köy sakinlerinin seçtiği, yerel yönetimin en güçlü temsilcileri olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi üstlenerek halkın taleplerini yetkililere ulaştırmada ve sorunların çözümünde çok önemli rol oynayan muhtarların demokratik katılımın en temel seviyesini oluşturduğunu vurgulayan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla, 2015'ten itibaren 19 Ekim tarihinin her yıl "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.