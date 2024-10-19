GÜNCELLEME - Bursa'da aracın çarptığı lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda geçirdiği kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, "Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencimiz Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.