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        GÜNCELLEME - Bursa'da aracın çarptığı lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:43
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        GÜNCELLEME - Bursa'da aracın çarptığı lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda geçirdiği kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, "Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencimiz Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Öğrencinin cenazesi öğle vakti Emek Adnan Menderes Camisi'ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Sarıkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim'de, ehliyetsiz olduğu öne sürülen E.Ş'nin kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen olayda Sarıkaya ağır yaralanmış, sürücü ise çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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