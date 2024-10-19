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        Bursa'da "Kültürlü Çocuk Festivali" düzenlendi

        Bursa'da özel bir eğitim kurumu tarafından 4-9 yaş grubu çocuklar için "Kültürlü Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:19
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        Bursa'da "Kültürlü Çocuk Festivali" düzenlendi
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        Bursa'da özel bir eğitim kurumu tarafından 4-9 yaş grubu çocuklar için "Kültürlü Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

        Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar, hazırlanan alanlarda jimnastik, topraktan çömlekler yaptı; sanat, bilim ve oyun atölyelerinde hem eğlenip hem öğrendi.

        Festival kapsamında, balon karnavalı, çocuk şarkıları konseri, masal saati, kukla tiyatrosu etkinlikleri de yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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