Bursa'da baraja düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yapılan çalışmada, su yüzeyinde Öztürk'ün cansız bedenine ulaşan dalgıç polisler, cesedi diğer ekiplerle karaya çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

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