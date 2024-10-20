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        Bursa'da baraja düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın Kestel ilçesinde baraja düşen otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:59
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        Bursa'da baraja düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde baraja düşen otomobilin sürücüsü öldü.

        İlçeye bağlı kırsal Babasultan Mahallesi'nde, Mehmet Öztürk (74) idaresindeki otomobil, uçurumdan Babasultan Barajı'na düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

        Yapılan çalışmada, su yüzeyinde Öztürk'ün cansız bedenine ulaşan dalgıç polisler, cesedi diğer ekiplerle karaya çıkardı.

        Galeri
        Galeri

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