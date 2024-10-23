Bursa Devlet Tiyatrosu "Mükemmel Partner" oyununun prömiyerini yapacak

Muharrem Dalfidan, Işıl Öztürk Sehlikoğlu ve Deniz Orakçı Yavuz'un rol aldığı oyunda, modern bir kadın ile "mükemmel erkek" arasındaki karmaşık ilişki anlatılıyor.

Gavran'ın yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, "Mükemmel Partner" adlı oyunun yönetmenliğini Süheyla Elbaş, dekorunu Nur Sinem Mete, kostümlerini Özge Şenol, ışık tasarımını Ali Karaman, müziklerini Gürkan Çakıcı ve koreografisini Yalın Hatipoğlu üstleniyor.

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