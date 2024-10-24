Tartıştığı babası ve kız kardeşini yaralayıp komşusunu öldüren sanığa 50 yıl hapis

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kavga ettiği babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladığı, kavgayı ayırmaya çalışan komşularını ise öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 50 yıl hapse çarptırıldı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yasin Doğru (24) ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Maktulün ailesi ve kendi ailemden özür diliyorum. Önce Allah'ın sonra da siz büyüklerimin merhametine sığınıyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa, maktul Osman Kılınç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürdü. Babası ve kardeşini bıçakladığı için de "Üstsoya ve kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve iyi hal indirimi uygulanarak iki kez 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. - Olay