Bursa'da cezaevinden izinli çıkan kişi silahlı saldırıda yaralandı

Bacaklarından yaralanan Temel A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Engürücük Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Temel A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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