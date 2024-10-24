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        Bursa'da cezaevinden izinli çıkan kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:09
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        Bursa'da cezaevinden izinli çıkan kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        İlçeye bağlı Engürücük Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Temel A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacaklarından yaralanan Temel A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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