Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin yaptığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, önce hafif ticari araca, sonra kaldırımdaki saksı ve duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nevide Y. yönetimindeki 16 AAV 822 plakalı SUV tipi otomobil, sürücü Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi'nden 6. Bülbül Sokak'a dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak önce hafif ticari araca çarptı. Ardından kaldırıma çıkan otomobil, çiçeklerin olduğu saksıya ve iş yeri duvarına vurdu.

Kaza sırasında kaldırımda bulunan Şenol T'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, aracın çarpmasından son anda kurtuldu.