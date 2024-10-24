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        Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin yaptığı kaza güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, önce hafif ticari araca, sonra kaldırımdaki saksı ve duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:31
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        Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin yaptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, önce hafif ticari araca, sonra kaldırımdaki saksı ve duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Nevide Y. yönetimindeki 16 AAV 822 plakalı SUV tipi otomobil, sürücü Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi'nden 6. Bülbül Sokak'a dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak önce hafif ticari araca çarptı. Ardından kaldırıma çıkan otomobil, çiçeklerin olduğu saksıya ve iş yeri duvarına vurdu.

        Kaza sırasında kaldırımda bulunan Şenol T'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, aracın çarpmasından son anda kurtuldu.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir anda kontrolden çıkan otomobilin, hafif ticari araca çarptıktan sonra da kaldırımdaki çiçek saksılarına ve duvara vurup tekrar yola dönüş yaptığı anlar ile yayaların son anda kurtulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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