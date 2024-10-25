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        Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke" Bursalı sanatseverlerle buluştu

        Bursa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke" sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:58
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        Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke" Bursalı sanatseverlerle buluştu
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        Bursa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke" sahnelendi.

        Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki DasDas Bursa'da sahneye konulan ve Anıl Helvacı ile Evren Bingöl'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim yapıyor.

        Başrollerinde Evren Bingöl ve Nur Ger'in oynadığı tek perdelik oyun, "Atatürk ile konuşabilseydiniz, ona ne anlatırdınız?" sorusundan ilhamla, hayali bir ortamda Atatürk ile günümüzde karşılaşıp konuşma deneyimini izleyicilere sunuyor.

        Oyuncu Nur Ger, sahne öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Keşke oyununun fikir olarak yazar ve hologram oyuncu Evren Bingöl ile konuşması sırasında doğduğunu söyledi.

        Daha önce hologram oyuncuyla yapılmış bir tiyatro oyunu olmadığını belirten Ger, "Hepimiz 'keşke' diyoruz Atamızla ilgili, bazen içimizden geçiriyoruz. Biz de hayal ettik ve dedik ki, 'Gelseydi, aramızda otursaydık ve biz de onunla dertleşebilseydik. Hem olan biteni paylaşsak, hem fikirlerini hem de cumhuriyetin kurucu değerlerini tekrar onun ağzından bir dinleseydik' deyip böyle bir oyun ortaya çıktı." dedi.

        Ger, oyunun içeriğine de değinerek, şöyle konuştu:

        "Bizim bildiğimiz kadarıyla dünyada ve ülkemizde hologram oyuncuyla oynanmış bir tiyatro oyunu yok. Performans sanatlarında, gösteri sanatlarında, müzikte hologram çok kullanılıyor ama rejisi olan bir tiyatro oyununda ilk defa kullanılıyor. Bunda da Atamızla birlikte bu sohbeti yaptığımız için çok memnunuz, çok mutluyuz. Oyunda gerçekten gerçek ve hayal bir arada. Ata'yı onun ağzından dinlemek, bir kez daha duymak şahsen bana çok iyi geliyor. Şu ana kadarki oyunlarımızda izleyicilerimize de çok iyi geldiğini görebiliyoruz."

        Hologram teknolojisiyle hayal ve gerçeği birleştirme şansı yakaladıklarını vurgulayan Ger, "Eğer bugün Atatürk ile ilgili bir oyun yapacaksak, çağdaş teknolojinin en gelişmişini kullanarak yapmalıyız. Hem onu var etmeliyiz hem kendimize bunu göstermeliyiz. Yapabiliyoruz, bugün olursa bu şekilde olması çok daha uygun olur, ona da bize de yakışan bu olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.

        Ger, ayrıca Keşke oyununun 40-50 kişinin çalıştığı büyük bir gösteri olduğunu ve her yaştan seyircinin mutlaka izlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

        16 Ekim'de İstanbul'da prömiyerini yapan oyun, izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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