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        Bursa'da gece kulübü işletmecisini öldüren sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eylül ayında gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 24 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:46
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        Bursa'da gece kulübü işletmecisini öldüren sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eylül ayında gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 24 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Erdoğan (23), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Savunmasını yapan Erdoğan, Bülent Karakuş'la 2022 yılında tanıştıklarını, birlikte gayrimenkul ve arsa satışı yapmaya başladıklarını anlattı.

        Bazen ortaklık bazen de komisyon şeklinde işi yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, Karakuş'un bir süre sonra gelirden memnun kalmadığını ve kendisine baskı yaptığını ileri sürdü.

        Erdoğan, olay günü iki arkadaşıyla dışarı çıktıklarını, bu sırada kendisini arayan Karakuş'a konum attığını belirterek, "Maktul aracıyla geldi, arkadaşlarım ilerlerken geleceğimi söyledim. Karakuş bana küfürler etti. Üzerini yoklayarak aracına gidince araçtan silah alıp beni öldüreceğini düşündüğümden üzerimdeki silahla ateş ettim. Ateş ettikten sonra silahla kafasına vurduğumu hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim." dedi.

        Cinayette kullandığı silahı olaydan 3 gün önce aldığını dile getiren sanık Erdoğan, maktul Karakuş'u vurulduktan sonra darbettiği anların kaydedildiği görüntüleri ise kendisinin çekmediğini ifade etti.

        Tanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Tekrar söz verilen sanık pişman olduğunu belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 6 yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

        - Olay

        Nilüfer ilçesinde eğlence mekanı sahibi Bülent Karakuş (43), geçen yıl eylül ayında Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta silahla vurulmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ertuğrul Erdoğan, Y.T. (26) ve B.G. (22) olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakalamıştı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Ertuğrul Erdoğan cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdoğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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