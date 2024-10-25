Bursa, Bilecik ve Yalova'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik ve Yalova'da orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, Orman Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı denetim düzenlendi.

Müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan Bursa, Bilecik ve Yalova'da, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı aktarılması için sabit ve geçici olmak üzere 168 mobil kontrol noktası oluşturuldu.