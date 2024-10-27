Bursa ve çevre illerde çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde kurulan 42 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğuna gelerek oy kullanan seçmen Taner Çavuş, AA muhabirine, seçimlere 28 partinin katıldığını söyledi.

Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı mahallelerdeki okullarda sandık olduğunu belirten Çavuş, "Bu 3 yıl içinde 7'nci seçim. İnsanlar bıktı. Şimdi daha bugünden itibaren tekrar konuşuluyor nisan, mayıs ayında tekrar seçim olacağı. Yani katılım oranının çok düşük olacağını bekliyoruz." dedi.

Bulgaristan'da son 4 yılda 7. kez seçim yapıldığını aktaran Aydın, "Bu seçimle Bulgaristan'da kurulacak olan hükümet, icraatlarına başlar ve uzun soluklu devam eder." dedi.

"Bugün yine Bulgaristan erken genel seçimlerini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye'de 22 ilde toplam sandık sayısı 168. Bulgaristan Türklerinin kaderi belirleniyor bugün. Yalova'mızda tüm gayretlerimizi seferber ederek 4 sandık açılmasına vesile olduk. Saban 07.00'da ilk seçmenlerimiz gelmeye başladı. Herkesi sandığa gelerek oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bu Bulgaristan Türklerinin birliği ve geleceği için çok önemli bir seçim. Dolayısıyla herkes onar dakika zaman ayırarak lütfen sandık başına gitsin ve oyunu kullansın."

Sebile Sert ise vatandaş olarak oyunu kullandığını ve tüm Yalova'daki Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya beklediklerini söyledi.

Oy kullanım oranının yüzde 50'lerde kaldığını belirten Uslu, "Ama Bulgaristan geneline göre yüksek bir rakam. Bugün yine yüzde 50'nin altına düşmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bütün soydaşlarımızın bu hakların gelip kullanmalarını istiyoruz. Seçme hakkı en büyük Anayasal haktır. Bir vatandaşsınız ve bunu lütfen kullanın." dedi.

Üst üste seçimler olması ve istikrarsızlık nedeniyle sandığa giden seçmen sayısının düştüğünü ifade eden Uslu, "Bulgaristan'da bu oran yüzde 32-35'lere kadar düştü. Türkiye'de oy kullanan soydaşlarımızın her on binde bir oyuna karşılık, bir milletvekili düşmektedir Çanakkale olarak bir milletvekilinin yüzde 15'lik oranını karşılayacak durumdayız ama yeter ki sandığa gidelim." diye konuştu.