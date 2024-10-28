Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kaymakam Ünal, Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta Valilik, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törene, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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