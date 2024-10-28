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        Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:39
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        Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
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        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bursa Valiliği adına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Garnizon Komutanlığı adına İl Garnizon komutanı Tuğgeneral Birol Arslan Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce katıldı.

        Aksoy, Güneykaya ve Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Çanakkale

        Çanakkale'deki çelenk töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

        Anıta Valilik, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Yalova

        Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

        Etkinlikler çerçevesinde Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

        Programda, Yalova Valisi Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel anıta çelenk bıraktı.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonra erdi.

        - Kütahya

        Zafer Meydanı’ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunma ve Tugay Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

        - Bilecik

        Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

        Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kaymakam Ünal, Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti.

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