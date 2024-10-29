Bursa'da motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi

Motosiklet sürücüleri daha sonra bayraklarla ilçe turu atarken korteje Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de motosikletiyle katıldı.

Orhangazi, Gemlik, İnegöl ve Mudanya ilçeleri ile kent merkezinden yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak Türk bayrağı açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.