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        Bursa'da motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:23
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        Bursa'da motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi
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        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında motosikletlerle "Cumhuriyet" korteji düzenlendi.

        Orhangazi, Gemlik, İnegöl ve Mudanya ilçeleri ile kent merkezinden yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak Türk bayrağı açtı.

        Motosiklet sürücüleri daha sonra bayraklarla ilçe turu atarken korteje Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de motosikletiyle katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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