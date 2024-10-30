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        Bursa "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na ev sahipliği yapacak

        Bursa Organize Sanayi Bölgesinin (BOSB) ev sahipliğinde 12-14 Kasım'da düzenlenecek "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na 40'ı aşkın ülkeden 300'den fazla firma katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:07
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        Bursa "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na ev sahipliği yapacak
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        Bursa Organize Sanayi Bölgesinin (BOSB) ev sahipliğinde 12-14 Kasım'da düzenlenecek "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"na 40'ı aşkın ülkeden 300'den fazla firma katılacak.

        BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, 12-14 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

        Durmaz, Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu'nun (Automotıve Meetings Türkiye) 2017 yılında Avrupa kıtasında ilk kez Bursa OSB'nin ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

        Durmaz, organizasyonun İngiltere, ABD, Çekya, Polonya, Romanya, İspanya, Fas, Mısır, Fransa ve Türkiye'den otomotiv sektörünün ana sanayi, yan sanayi, ağır vasıta ile satış sonrası firmalarını bir araya getirdiğini belirtti.

        Etkinlikte yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini beşinci kez Türkiye'de, otomotiv sektörünün başkenti Bursa’da buluşturacaklarına işaret eden Durmaz, "Düzenlenecek organizasyonla otomotiv ana ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaları, uluslararası otomotiv ana sanayi ve onların önemli yan sanayi firmalarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Firmalarımızın diğer firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağlamak ve aynı zamanda sektördeki birikim ve tecrübelerini paylaşabilecekleri uluslararası bir platform oluşturmak amaç edinilmiştir." diye konuştu.

        Durmaz, etkinliğin iki yılda bir düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bu seneki buluşmaya bugün itibarıyla binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 40'ı aşkın ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisi katılacak. Bunlar arasında dünyaca ünlü markalar TOGG, Volkswagen Group, Man Eu, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Mclaren, Mahindra, Jaguar Land Rover, Hyundai, Ford, Tam Durabus, Renault, Toyota gibi firmalar yer almaktadır." açıklamasında bulundu.

        - Otomotiv ihracatının bu yılı 37 milyar dolarla kapatacağı öngörülüyor

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise otomotivin başkenti Bursa’da böyle önemli bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

        Bursa'nın otomotiv endüstrisi ihracatının başkenti olma konumunu devam ettirdiğini anlatan Çelik, "Otomotiv ana sanayisi çok güçlü Bursa'da ama bununla paralel olarak tedarik sanayi de Bursa'nın yüz akı. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında otomotiv sektörü 35 milyar dolarla Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Bu yıl da yeni yüzyılın ilk yılında ilk 9 ayda 27 milyar dolarlık ihracatla yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek 9 aylık verisiyle devam etmekte. Yani otomotiv endüstrisinde ihracat bu yıl, geçtiğimiz yılki rekoru da geçerek 37 milyar dolarlık seviyeyle kapatacağı öngörülmekte ve ülkemiz ihracatının lokomotifi olmayı, lideri olmayı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, OİB'in otomotiv sektörünü geleceğe hazırlama noktasında önemli çalışmalar ve işbirlikleri yürüttüğüne değinerek şunları kaydetti:

        "Ülkemiz otomotiv endüstrisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında büyük katkısı olacağına inandığımız ve Bursa'nın bir otomotiv merkezi olduğunu bir kez daha perçinleyen, bu yıl 5'inci kez düzenlenen, 40'tan fazla ülkeden katılımcının olduğu, bu katılımcıların da 140'ı yabancı, 160'ı yerli. Çok önemli bir rakam. Bu 140 yabancının hepsine tek tek baktığımızda konusunda, segmentinde önemli firmalar. Önemli bir sorumluluğa imza atıyor Bursa Organize Sanayi Bölgesi. Bursa'nın bir otomotiv merkezi olmasını perçinleyen etkinliğin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin, Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım ile OSB yöneticilerinin katıldığı toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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