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        Bursa'da boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde boğazına üzüm tanesi kaçan 10 aylık Ahmet Tuna E. hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:54
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        Bursa'da boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde boğazına üzüm tanesi kaçan 10 aylık Ahmet Tuna E. hastaneye kaldırıldı.

        Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'ta bir evde, Ahmet Tuna E. adlı 10 aylık bebek üzüm yediği sırada aniden nefessiz kaldı.

        Durumu fark eden aile bireyleri özel araçla bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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