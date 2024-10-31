Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 8 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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