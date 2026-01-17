Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa Kanserle Savaş Derneği'nden hastalara ziyaret

        Bursa Kanserle Savaş Derneği üyeleri, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavisi süren hastalara moral ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Kanserle Savaş Derneği'nden hastalara ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Kanserle Savaş Derneği üyeleri, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavisi süren hastalara moral ziyaretinde bulundu.

        Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş ve dernek üyelerince gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Melike Savaş, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Akın eşlik etti.

        Tedavisi sürenlere geçmiş olsun dileklerini ileten üyeler, hazırladığı hediyeleri hastalara verdi.

        Başkan Ümit Ecemiş, yaptığı açıklamada, kanserle mücadelenin yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını belirterek, hastaların yanında olmanın, umut ve dayanışmayı hissettirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?

        Benzer Haberler

        Tıkla, paylaş vicdanın rahatlasın 2025'in kelimesi "dijital vicdan" oldu Bi...
        Tıkla, paylaş vicdanın rahatlasın 2025'in kelimesi "dijital vicdan" oldu Bi...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 562 gram esrar ele geçirildi
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 562 gram esrar ele geçirildi
        Bursa'da 36 ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan iki kati zanlısı yakalandı
        Bursa'da 36 ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan iki kati zanlısı yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        AFAD, Uludağ'da kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi düzenledi
        AFAD, Uludağ'da kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi düzenledi
        Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
        Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada