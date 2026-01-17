Bursa Kanserle Savaş Derneği'nden hastalara ziyaret

Bursa Kanserle Savaş Derneği üyeleri, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavisi süren hastalara moral ziyaretinde bulundu.



Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş ve dernek üyelerince gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Melike Savaş, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Akın eşlik etti.



Tedavisi sürenlere geçmiş olsun dileklerini ileten üyeler, hazırladığı hediyeleri hastalara verdi.



Başkan Ümit Ecemiş, yaptığı açıklamada, kanserle mücadelenin yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını belirterek, hastaların yanında olmanın, umut ve dayanışmayı hissettirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

