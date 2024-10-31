Bursa'da "Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına" konulu konferans düzenlendi

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına" konulu program düzenlendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin ruhu ve Milli Mücadele yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreç anlatıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Milli Mücadele döneminde yaşanan olayları örneklerle anlattığı sunum gerçekleştirdi.