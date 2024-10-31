Bursa'da bir şüphelinin eski iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasında

İş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, eski çalışan şüpheli Fatih A'nın iş yerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlarla iş yerine girip çelik kasayı açarak 30 bin lira çaldığını tespit etti.

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