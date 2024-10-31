Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir şüphelinin eski iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, eskiden çalıştığı lastik tamiri dükkanına giren şüphelinin çelik kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir şüphelinin eski iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, eskiden çalıştığı lastik tamiri dükkanına giren şüphelinin çelik kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'taki Sadettin T'ye ait lastik tamiri dükkanına gece kafasındaki motosiklet kaskıyla giren bir şüpheli çelik kasadan para çaldı.

        Sabah iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarda bulunması üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        İş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, eski çalışan şüpheli Fatih A'nın iş yerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlarla iş yerine girip çelik kasayı açarak 30 bin lira çaldığını tespit etti.

        Yakalanıp adliyeye sevk edilen Fatih A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Eski iş yerinden 30 bin TL çaldı; o anlar kamerada
        Eski iş yerinden 30 bin TL çaldı; o anlar kamerada
        Bursa'da evden çıkarmak istediği kiracılarına "horon müziği" dinlettiği idd...
        Bursa'da evden çıkarmak istediği kiracılarına "horon müziği" dinlettiği idd...
        Kiracısını çıkarmak için baca deliğinden horon dinleten ev sahibine 6 ay ha...
        Kiracısını çıkarmak için baca deliğinden horon dinleten ev sahibine 6 ay ha...
        Bursa'da "Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına" konulu konferans düzenlen...
        Bursa'da "Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına" konulu konferans düzenlen...
        Zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşüp yaralandı
        Zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşüp yaralandı
        Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
        Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı