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        Bursa'da üç boyutlu tasarım atölyesi ve servo motor mekanizmaları laboratuvarı açıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi ve Servo Motor Mekanizmaları Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:23
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        Bursa'da üç boyutlu tasarım atölyesi ve servo motor mekanizmaları laboratuvarı açıldı
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi ve Servo Motor Mekanizmaları Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DİJİMER) işbirliğiyle yürütülen çalışmada altyapısı tamamlanan Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi ve Servo Motor Mekanizmaları Laboratuvarı hizmete sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra iş dünyasıyla ortak çalışmalar yürütmesiyle oldukça başarılı bir iş çıkarıldığı vurguladı.

        İş dünyası ile canlı bir iletişim sistemi oluşturduklarını ve karşılıklı taleplerin olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da bu anlamda oldukça donanımlı çalışıyor. Sektörlerden gelen isteklerin yerine getirilebilmesi için canla başla çalışıyorlar. Öğrencilere en yeni teknolojiler üzerine eğitim veriyorlar. Böyle olunca da başarı kendiliğinden geliyor. Araştırma Üniversitesi kimliğimizle çok daha nitelikli ve çıktısı olan projeler oluşturmaya gayret ediyoruz. DİJİMER ve Teknik Bilimler Yüksekokulu, bu anlamda bizim elimizi güçlendirecek faaliyetlere imza atıyorlar."

        Törene, BUÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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