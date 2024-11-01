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        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'da zeytin hasadına katıldı:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı ihracatında Türkiye'nin İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, "2024 yılı için yapılan tahminlere göre, sofralık zeytin üretiminde 750 bin ton, zeytinyağında ise 475 bin ton ile yeni bir rekor kırılması bekleniyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:19
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        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'da zeytin hasadına katıldı:
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı ihracatında Türkiye'nin İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, "2024 yılı için yapılan tahminlere göre, sofralık zeytin üretiminde 750 bin ton, zeytinyağında ise 475 bin ton ile yeni bir rekor kırılması bekleniyor." dedi.

        İznik ilçesinde düzenlenen zeytin hasadı etkinliğine katılan Bayraktar, zeytinin Anadolu coğrafyasında doğduğunu, Akdeniz havzasında binlerce yıllık bir tarım geleneği oluşturduğunu söyledi.

        Bayraktar, zeytin ve zeytinyağının içerdiği antioksidanlar ve vitaminler dolayısıyla beslenme ve sağlık açısından önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye, dünya çapında ön plana çıkıyor. Dünyada sofralık zeytin üretiminde lider konuma geldik. Türkiye, 2022 yılında dünya sofralık zeytin üretiminde birinci sıraya yerleşti. Ülkemizi İspanya ve Mısır izledi. Zeytinyağı ihracatında önemli bir artış yaşanıyor. Dünya zeytinyağı üretimi ve ihracatının yarısından fazlası İspanya ve İtalya tarafından yapılmakta. Türkiye ise İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2024 yılı için yapılan tahminlere göre, sofralık zeytin üretiminde 750 bin ton, zeytinyağında ise 475 bin ton ile yeni bir rekor kırılması bekleniyor."

        Sektörün sorunlarından birinin taklit ve tağşiş olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bakanlığımızın açıkladığı taklit ve tağşiş gıda listesinde, 705 üründen 331'i zeytinyağıdır. Üreticilerimizin emeğini korumak için denetimlerin sıklaştırılması ve caydırıcı cezaların uygulanması şart." diye konuştu.

        Bayraktar, tüm üreticilere emeklerinin karşılığını alacakları bereketli bir sezon diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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