Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bursa-Ankara kara yolundaki Kınık Mahallesi'nde Koray Ş. yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, Sefa Sefer'e (65) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sefer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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