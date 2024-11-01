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        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:29 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:32
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        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Bursa-Ankara kara yolundaki Kınık Mahallesi'nde Koray Ş. yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, Sefa Sefer'e (65) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sefer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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