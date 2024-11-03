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        Bursa'da ihracatçı firmaların temsilcilerine "Responsible Programı" tanıtıldı

        Bursa'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ihracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumunu desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Responsible Programı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:10
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        Bursa'da ihracatçı firmaların temsilcilerine "Responsible Programı" tanıtıldı
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        Bursa'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ihracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumunu desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Responsible Programı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, UİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, ihracat yapan firmaların temsilcilerine Responsible Destek Programı anlatıldı.

        Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti.

        Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, çevreye duyarlı teknolojiler gibi konuların mutlaka çalışma alanlarında yer alması gerektiğini vurgulayan Yazgan, "Bu konular hepimiz için çok önemli. Bu konuları, sadece yeşil mutabakatla gelen zorunlu ev ödevimiz olarak görmüyoruz. 'Dünyayı tüketmeden dünya için üretmek' sloganıyla iklim değişikliği ile mücadeleye katkıyı, insana ve doğaya saygılı üretimi önceliklerimiz arasında görüyoruz." dedi.

        Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun, küresel rekabette en belirleyici parametre haline geldiğinin altını çizen Yazgan, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, sektörlerin sürdürülebilirlik konusunda yeşil dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalığın sağlanması, mevcut durum analizinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, sürdürülebilirlik yol haritasında yer alan projelerin hayata geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı verilmesi, sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerindeki firmalara 'Responsible' markasının kullanımına izin verilerek, üretici ve tüketicide farkındalık yaratılması ile firmaların ulusal, uluslararası fonlara ve diğer devlet teşviklerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Responsible Programı biz ihracatçılar için büyük önem taşımaktadır."

        Programda Responsible Destek Programı hakkında bilgiler veren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer de Türkiye’nin, ihracat alanında önemli çalışmalara imza attığını aktardı.

        Küreselleşen dünyada yaşanan değişimleri her sektörün hissettiğini anlatan Tuncer, "Kritik bir dönemden geçiyoruz. 2003-2023 yılları arasında yaşanan tüm değişimlere rağmen ekonomimizin her yıl ortalama yüzde 5,4 büyümesi ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Ürün çeşitlerimiz, üretim kabiliyetlerimiz, nitelikli iş gücümüz, genç ve üretken nüfusumuz ile pazarlara olan yakınlığımız ihracattaki gücümüzü sağlıyor." diye konuştu.

        Tuncer, yatırımcıların yeni destinasyonlar aradıkları bu dönemde Türkiye'nin en çok yatırım alan 4'üncü Avrupa ülkesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bizler tasarıma, markalaşmaya ve firmalarımızın ölçeğini büyütmenin önemine inanıyoruz. İhracatımızın her adımına destek vermeye ve bu destekleri nasıl çeşitlendirebileceğimiz üzerine çalışıyoruz. 2024 yılında ihracatçılarımıza yönelik kullanmak üzere ihracatçımızın her alanına destek vermeye çalışıyoruz. 2023 yılında yaklaşık 23 bin ihracatçımıza 9,2 milyar lira değerinde destek ödemesi yaptık. 2024 yılı için 16,2 milyar lira bütçemiz var ve sonuna kadar kullanacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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