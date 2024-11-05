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        Orhaneli'nde çalınan motosikleti jandarma ekipleri buldu

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 07:51 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:51
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        Orhaneli'nde çalınan motosikleti jandarma ekipleri buldu
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince bulundu.

        Canip Dipli'nin Gümüşpınar Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet çalındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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