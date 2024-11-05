Orhaneli'nde çalınan motosikleti jandarma ekipleri buldu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince bulundu.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince bulundu.
Canip Dipli'nin Gümüşpınar Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet çalındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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