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        Bursa'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 1 haftalık süreçte gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:49
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        Bursa'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 1 haftalık süreçte gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekim-4 Kasım'da uyuşturucu imal, satış ve dağıtımının önlenmesi amacıyla Harmancık-Büyükorhan demir yolu hattında seyir halindeki bir yolcu treni ile Gürsu, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

        Uyuşturucunun yanı sıra kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine koçbaşı ile girilerek arama yapıldı.

        Aramalarda, 4 kilogram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 521 gram sentetik uyuşturucu, 5 litre sıvı sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 5 kilo 19 gram kimyasal madde ve 36 adet aparat, 22 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve 183 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

        Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 321 adet mermi, cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, 5 bin 378 paket bandrolsüz sigara, 163 kilogram kıyılmış tütün, 115 kilogram bandrollü tütün, 66 bin 500 makarona (filtreli sigara kağıdı) kıyılmış tütün basılmış sigara, 12 bin 600 bandrolsüz makaron, 750 gram nargile tütünü, 3 elektronik sigara, 83 elektronik sigara likiti, 900 gram pipo tütünü, 972 adet kaçak tütsü, 6 bin 695 boş sigara paketi, 5 bin 850 sigara filtresi, 4 kilogram nargile tütünü ve 100 sigarillo malzemesi bulundu.

        Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E, Ö.Y, U.D, İ.B, D.T. ve Ö.D, çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. B.Ç, N.C, R.C. ve M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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