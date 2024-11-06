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        TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nın başvuru süreci başladı

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:10
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        TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nın başvuru süreci başladı
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        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı.

        UTİB'den yapılan açıklamaya göre, bu sene 6'ncısı "sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nın başvuruları 16 Aralık'a kadar devam edecek.

        Tekstil sektöründe çevre dostu üretim süreçlerini teşvik ederek katma değerli ihracata katkı sağlamak amacıyla organize edilen yarışmaya, tekstil alanında yenilikçi fikirler ve projeler sunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyenler, AR-GE ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

        Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeleri destekleyerek üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılmasını hedefleyen yarışma, teknoloji odaklı tekstil girişimciliği ekosisteminin güçlenmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.

        Sürdürülebilirlik odaklı projelerin yanı sıra dijitalleşme, ileri malzemeler, proses teknolojileri, çevre, teknik tekstil ve millileştirme çalışmaları, deprem ile mücadeleye yönelik teknolojiler gibi temaları kapsayan başvurular da değerlendirilecek.

        Yarışmacılar, fikir aşamasında olan projeleriyle "Level Up" kategorisinde ya da geliştirilmiş ürün ve hizmetleriyle "Scale Up" kategorisinde başvurabilecek. "Level Up" kategorisinde yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşmesi desteklenirken, "Scale Up" kategorisinde erken aşamadaki projelerin pazardaki başarısına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Kazanan projelerin sahipleri ayrıca, sanayi işbirlikleri, teknik destekler, yurt dışı tasarım bursları ve yatırımcılarla tanışma gibi fırsatlarla ödüllendirilecek.

        "Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası" Mart 2025'te gerçekleştirilecek yarışma hakkında detaylı bilgilere "www.techxtile.net" web sitesinde yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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