Orhangazi'de zeytin ağacından düşen kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Halil İmre (58), kendisine ait zeytinlikte, zeytin toplamak için ağaca dayalı merdivene çıktı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde kendisine ait zeytin bahçesinde zeytin toplamak için ağaca çıkan kişi, merdivenden düşerek yaralandı.

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