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        BESOB, Bursaspor'un Kırşehir Futbol SK maçı için deplasman sponsoru oldu

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 10 Kasım Pazar günü Kırşehir Futbol SK ile yapacağı maçın deplasman sponsoru oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:32
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        BESOB, Bursaspor'un Kırşehir Futbol SK maçı için deplasman sponsoru oldu
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        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 10 Kasım Pazar günü Kırşehir Futbol SK ile yapacağı maçın deplasman sponsoru oldu.

        Birliğe bağlı oda başkanlarından oluşan heyet, yeşil beyazlı kulübün tesislerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile bir araya gelerek, takıma şampiyonluk yolunda başarı diledi.

        BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'nın en önemli markası olan Bursaspor'a destek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Bursa'nın esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak, Kırşehir'in kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Bilgit, şunları kaydetti:

        "Esnaf teşkilatımızın köklü tarihinde Kırşehir'in önemi büyük; bu nedenle bu deplasmanın sponsorluğunu üstlenmek bizler için özel bir anlam taşıyor. Bu işbirliği ile hem takımımızın başarısına katkıda bulunmayı hem de Bursa’nın adını daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bursaspor’umuzun bu önemli mücadelede en iyi performansı sergileyeceğine yürekten inanıyorum ve tüm hemşehrilerimize başarı dolu bir sezon diliyorum. Bursaspor’un her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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