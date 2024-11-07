GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerinin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahalleleri arasındaki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.