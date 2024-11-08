Babasının cenaze töreni için Bursa'ya gelen gurbetçi, kazada öldü

Ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla tabutları yan yana konularak kılınan namazların ardından İbrahim ve oğlu Şaban Ün'ün cenazeleri, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Peş peşe iki acıyla sarsılan aile üyeleri, 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Şaban Ün'ün de vefat etmesi nedeniyle cuma namazı sonrası yapılacak cenaze törenini ikindi vaktine aldı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü ile bir gün önce vefat eden babasının cenazeleri yan yana defnedildi.

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