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        Mudanya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:21
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        Mudanya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.G. (59) yönetimindeki 16 JV 650 plakalı otomobil, Engin Adıyaman Caddesi'nde M.A.B. (21) idaresindeki 34 AFT 72 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 JV 650 plakalı araç ters döndü.

        Kazada, yaralanan M.A.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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