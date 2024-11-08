Mudanya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.G. (59) yönetimindeki 16 JV 650 plakalı otomobil, Engin Adıyaman Caddesi'nde M.A.B. (21) idaresindeki 34 AFT 72 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 JV 650 plakalı araç ters döndü.
Kazada, yaralanan M.A.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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