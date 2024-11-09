Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Ünal U. idaresindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi yakınındaki yolda, karşı yönden gelen Selçuk A'nın kullandığı 16 CEK 44 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Selçuk A. ile araçlardaki Dilek A. (29), İpek A. (4), Tuğçe A. (9), Emine U. (48) ve Hatice U. (15) yaralandı.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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