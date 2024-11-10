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        Bursa'da darbedilen bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:33
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        Bursa'da darbedilen bir kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Ömer Y. (40), henüz kimlikleri belirlenemeyen üç kişi tarafından darbedildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ömer Y, buradaki müdahalenin ardından Bursa İhtisas Hastanesi'ne gönderildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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