Bursa'da sporcular antrenman öncesi Büyük Önder Atatürk'ü andı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde futbol akademisi sporcuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında andı.

Mudanya Altai Spor Kulübü'nün Mudanya Stadı'ndaki antrenmanı öncesi düzenlenen törende, çeşitli yaş grubundaki sporcular saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Sporcular törenin ardından tribünde Türk bayrağı açarak antrenörleriyle fotoğraf çektirdi.

Kulübün sorumlu antrenörü Ümit Geçim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği değerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.