Bursa'da, sandalyeden düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen ağır yaralı çocuk tedavi altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hastaneye ağır yaralı halde getirilen ve misafirliğe gittiği dedesinin evinde sandalyeden düşüp başını yere çarptığı öne sürülen 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hastaneye ağır yaralı halde getirilen ve misafirliğe gittiği dedesinin evinde sandalyeden düşüp başını yere çarptığı öne sürülen 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
İddiaya göre, 10 yaşındaki Merve B, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan dedesinin evinde, sandalyeden düşüp başını betona çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, küçük kızın başında çatlak olduğu tespit edildi.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yürütüyor.
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