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        İnegöl'de motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:46
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        İnegöl'de motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde yaşayan Murat A. (43), evinin bahçesinde motorlu testereyle odun keserken sol ayağından yaralandı.

        Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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