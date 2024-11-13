Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Carsten Straube (Almanya), Viola Györgyi (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Bursaspor Yörsan: Pipes 5, Brown 21, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Grantham 11, Sharma 4, Sarper David Mutaf 18, Gavrilovic 17, Berkay Candan 5
Patrioti Levice: Nichols 23, Pazicky 2, Jelks 8, Terins 24, Kivimaki 7, Abrham 16, Bojanovsky 6, Sikiras, Solcansky, Gamble 15, Krajcovic
1. Periyot: 28-25
Devre: 49-43
3. Periyot: 72-76
BURSA
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