Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Carsten Straube (Almanya), Viola Györgyi (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

        Bursaspor Yörsan: Pipes 5, Brown 21, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Grantham 11, Sharma 4, Sarper David Mutaf 18, Gavrilovic 17, Berkay Candan 5

        Patrioti Levice: Nichols 23, Pazicky 2, Jelks 8, Terins 24, Kivimaki 7, Abrham 16, Bojanovsky 6, Sikiras, Solcansky, Gamble 15, Krajcovic

        1. Periyot: 28-25

        Devre: 49-43

        3. Periyot: 72-76

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABB konserlerine inceleme
        ABB konserlerine inceleme
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Meta, antitröst davasında yargılanacak
        Meta, antitröst davasında yargılanacak
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Radikal bir karar aldı
        Radikal bir karar aldı
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?

        Benzer Haberler

        Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini sonlan...
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini sonlan...
        Bursa'da hırsız çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışa...
        Bursa'da hırsız çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışa...
        Sağlıkta şiddete karşı olduğunu söyleyen sanık, başhekim yardımcısını anlık...
        Sağlıkta şiddete karşı olduğunu söyleyen sanık, başhekim yardımcısını anlık...
        Bursa'da bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarpan araç sızıntıya neden o...
        Bursa'da bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarpan araç sızıntıya neden o...