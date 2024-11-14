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        Bursa'da yangın çıkan okulda bir kişinin cesedi bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki özel bir okulda çıkan yangını söndüren ekipler, bir kişinin cesedini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:07
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        Bursa'da yangın çıkan okulda bir kişinin cesedi bulundu
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        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki özel bir okulda çıkan yangını söndüren ekipler, bir kişinin cesedini buldu.

        İlçeye bağlı kırsal Çağrışan Mahallesi'ndeki yerleşkede sabaha karşı okuldan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Temizlik malzemesi bulunan odadan çıktığı belirlenen yangını söndüren ekipler, binayı kontrol ettiklerinde bir kişinin cesediyle karşılaştı.

        Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen ve Engin Boztepe (39) olduğu belirlenen bu kişinin, okulla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

        Boztepe'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Savcılık ve jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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