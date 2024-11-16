Bursa'daki ayı barınağının sakinleri "kış uykusu"na hazırlanıyor

FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağının sakinleri, zor kış koşullarına dayanabilmeleri için metabolizmalarının yavaşladığı, vücut sıcaklıklarının azaldığı dönem öncesi günde yarım tona yakın yiyecekle besleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yurdun dört bir yanından getirilen boz ayılar tamamen elektrikli teller ve kameralar ile 7/24 kontrol altında tutuluyor.

Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan ayı barınağında şu anda 5'i yavru 74 bozayı yaşamını sürdürüyor. Bazı hayvanların çetin kış koşullarına dayanabilmeleri için metabolizmalarının, nefes alıp verme ve kalp atış hızlarının yavaşlaması, vücut sıcaklıklarının azalması olarak bilinen "kış uykusu" öncesi barınak sakinlerinin kışı rahat geçirebilmeleri için beslenme ve özel bakım programları uygulanıyor.

Görevliler, ayılara yüksek kalori ve protein oranına sahip gıdalardan oluşan özel yemlerin yanı sıra elma, armut gibi meyveler, havuç, ekmek, tavuk ve balık gibi sebze ve etler veriyor. Günlük tüketilen yiyecek miktarı yarım tona yaklaşıyor. - "Her hayvana 6-7 kilogram olacak şekilde beslenme programı uyguluyoruz" Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, AA muhabirine, yaz döneminin sona ermesiyle ayılar için ağustos sonu eylül başında başlayan "kış uykusu" hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Normal döneme göre bugünlerde bozayılara verdikleri yiyeceklerin miktar ve çeşitliliğinin fazla olduğunu belirten Sezer, "Her hayvana 6-7 kilogram olacak şekilde beslenme programı uyguluyoruz. Bu yaklaşık 20 bin kaloriye denk geliyor. Verdiğimiz gıdalar elma, armut, havuç, ayva, salatalık, pelet yemler, balık, tavuk, bunun haricinde fırınımızda özel ayılar için üretmiş olduğumuz pekmezli ve üzümlü ekmeklerden oluşuyor." dedi.

Sezer, bu dönemde uyguladıkları beslenmeyle hayvanların yağlanmasını artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Ayıların "kış uykusu" sürecini bugünlerde vücutlarına depoladıkları yağları sindirip enerji ve su ihtiyaçlarını karşılayarak biyolojilerine uygun şekilde geçireceklerini anlatan Sezer, şöyle konuştu: "Merkezimizde görme, yürüme engeli bulunan, kronik hastalıkları, davranış bozuklukları olan ayılarımız mevcut. Bakıcılarımız tarafından her gün ayılarımızın sağlık kontrolleri yapılıyor. Engeli bulunan hayvanlarımıza uygun olarak daha yüksek bir özen gösteriliyor ve bu hayvanların bakımları her gün daha dikkat edilerek yapılıyor. Hastalandıkları ya da hayvanlar yaralandıklarında, doğadan gelen hayvanları tedavi ederek doğaya dönemeyecek durumda olan hayvanların doğalarına ve biyolojilerine en uygun şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz."